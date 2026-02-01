Via Parini e centro Lecco il Comune | Riorganizzazione della sosta a vantaggio dei residenti

Questa mattina il Comune ha annunciato una nuova riorganizzazione dei parcheggi in via Parini e nelle zone vicine. L’obiettivo è favorire i residenti, con una trasformazione degli stalli di sosta, che passeranno progressivamente da bianchi e gialli a blu. L’intervento rientra nel piano più ampio di miglioramento della viabilità in centro città, già avviato da settimane.

L'assessora Zuffi: "Più rotazione a vantaggio del centro storico. Per lavoratori e pendolari esistono aree di sosta limitrofe a condizioni economiche anche più vantaggiose. Gli stalli bianchi venivano occupati l'intera giornata sottraendo posti al centro" L'intervento sugli stalli di sosta in via Parini e nelle zone limitrofe si inserisce nel piano complessivo della sosta approvato dall'Amministrazione, che prevede in centro città la trasformazione progressiva degli stalli bianchi e gialli in stalli blu. Si tratta di una scelta coerente con le caratteristiche dell'area centrale, che consente ai Comuni di privilegiare la sosta regolamentata nelle zone di particolare rilevanza urbanistica.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su Lecco Centro Riorganizzazione della sosta cittadina: i chiarimenti di Kyma Mobilità su permessi residenti e abbonamenti nelle Zone D, E, F e G Kyma Mobilità ha pubblicato i chiarimenti riguardanti la riorganizzazione della sosta cittadina, in particolare sui permessi residenti e gli abbonamenti nelle Zone D, E, F e G. Lecco, in centro arrivano nuovi stalli blu gratuiti per i residenti A Lecco, il Comune introduce nuovi stalli blu gratuiti riservati ai residenti nel centro cittadino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Lecco Centro Argomenti discussi: Eliminazione degli stalli bianchi in via Parini: Lecco non è una città per lavoratori; Lecco, strisce blu in via Parini, Comune: Rotazione e accessibilità, tutelando residenti; La Medicina Nucleare del Parini riconosciuta come Centro di eccellenza in teranostica; Parcheggi. Via gli stalli bianchi in via Parini, Caterisano (FdI): Difficoltà per i lavoratori del centro. VIA PARINI E LIMITROFE, IL COMUNE PROVA A SPIEGARE LA SOSTA RIORGANIZZATALECCO – L’intervento sugli stalli di sosta in via Parini e nelle zone limitrofe si inserisce nel piano complessivo della sosta approvato dall’amministrazione comunale, che prevede in centro città la ... lecconews.news Riorganizzata la sosta in via Parini e zone limitrofe, il Comune: Vantaggi per i residentiUna scelta che garantirà più rotazione a vantaggio del centro storico Per lavoratori e pendolari esistono aree di sosta limitrofe a condizioni economiche anche più vantaggiose LECCO – L’intervento s ... msn.com POLITICA - Parcheggi. Via gli stalli bianchi in via Parini, Caterisano (FdI): “Difficoltà per i lavoratori del centro” https://lecconotizie.com/politica/lecco-politica/parcheggi-via-gli-stalli-bianchi-in-via-parini-caterisano-fdi-difficolta-per-i-lavoratori-del-centro/ - facebook.com facebook #Ozieri, interventi di manutenzione giornalieri dei tecnici di #Abbanoa in corso in via Parini e via Duca D'Aosta, a #Oschiri nell'incrocio tra via Europa e via Giovanni XXIII, a #Bonorva presso il Serbatoio Punga e a #Berchidda nell'incrocio tra via Cavour e via x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.