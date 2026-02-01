via libera alla maxi centrale del teleriscaldamento

La Provincia di Lecco ha dato il via libera per la costruzione di una grande centrale a metano nel centro della città. I tecnici hanno firmato l’autorizzazione unica, permettendo l’avvio dei lavori per la nuova centrale termica cogenerativa nel polo del Caleotto. Ora si aspetta solo l’inizio dei cantieri, che cambieranno il volto dell’area.

Via libera alla maxi centrale a metano del teleriscaldamento in centro a Lecco. I tecnici della Provincia di Lecco hanno concesso il nulla osta e rilasciato l’autorizzazione unica per la realizzazione della centrale termica cogenerativa all’interno del polo del Caleotto di Lecco. L’impianto supporterà la nuova rete del teleriscaldamento di Lecco, Malgrate e Valmadrera. L’intervento era stato temporaneamente sospeso perché lo studio sull’eventuale impatto inquinante della maxi centrale, con caldaie a combustibili fossili da 130 metri quadrati e comignoli alti 30 metri, si basava su calcoli errati di mille volte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

