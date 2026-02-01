via domani al progetto neve una settimana di scuola di sci per 500 studenti della zona

Prenderà il via domani il " Progetto Neve ", l’iniziativa promossa dall’ Unione dei Comuni Amiata Grossetana che consentirà a oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di vivere una settimana di scuola di sci sul Monte Amiata. Un appuntamento ormai consolidato e molto atteso dalle famiglie del territorio, che quest’anno ha registrato numeri importanti: sono 541 gli alunni iscritti, provenienti dagli istituti comprensivi di Arcidosso, Castell’Azzara, Castel del Piano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano. Le attività si svolgeranno presso gli impianti sciistici del Prato delle Macinaie, con lezioni affidate alla Scuola Italiana di Sci Monte Amiata Ovest di Castel del Piano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

