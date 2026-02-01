Veto della sinistra su San Acutis | Meglio dedicare le vie alle donne

L’amministrazione di Calcinaia, in provincia di Pisa, ha deciso di opporsi alla proposta di dedicare una via a San Acutis. Al suo posto, preferisce intitolare le strade a donne. La scelta nasce da una presa di posizione sulla laicità e la parità, cercando di mettere al primo posto figure femminili nelle nuove denominazioni stradali. La decisione ha fatto discutere tra i cittadini e le associazioni locali.

L’amministrazione di Calcinaia (Pisa) fa muro «in nome della laicità e della parità». «Se proprio dobbiamo dedicare delle nuove vie, preferiamo dedicarle a figure femminili». Il succo della discussione è stato su per giù questo e così, a Calcinaia (Pisa), la maggioranza di centrosinistra ha «scaricato» il povero San Carlo Acutis, l’influencer di Dio. I fatti risalgono a pochi giorni fa quando in consiglio comunale si discuteva la mozione della minoranza sull’intitolazione di una strada al giovane morto di leucemia fulminante, recentemente proclamato santo da papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Laverita.info

