Verona Sogliano dopo la sconfitta col Cagliari | È un periodo complicato dobbiamo reagire Futuro di Zanetti? Vi dico questo

Dopo la sconfitta con il Cagliari, Sean Sogliano non si nasconde e ammette che il momento è difficile. Il direttore sportivo dell’Hellas Verona chiede ai suoi di reagire e si lascia andare a qualche battuta sul futuro di Zanetti, senza entrare troppo nei dettagli. La squadra deve rialzarsi subito, ma le parole di Sogliano suonano come un segnale chiaro: c’è ancora tanta strada da fare.

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l’allenatore del Verona, Zanetti, ha mantenuto un atteggiamento tranquillo.

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti dall’esito negativo.

Calcio: del Verona parla solo Sogliano, 'Zanetti? Impossibile parlarne ora'In sala stampa per il Verona, dopo la sconfitta con il Cagliari, non si è presentato Paolo Zanetti ma Sean Sogliano. Il direttore sportivo dell'Hellas non si è sbilanciato sul futuro dell'allenatore: ... ansa.it

Sogliano (sala stampa): Verona senza la tensione nervosa giustaIl ds del Verona Sean Sogliano ha parlato ai microfoni della sala stampa, dopo la pesante sconfitta di questa sera in casa del Cagliari. calciocasteddu.it

. @HellasVeronaFC | Sogliano: “È un momento difficile che non mi piace. Dobbiamo reagire e non parlare. Mercato Non è semplice, anche perché alcuni giocatori hanno rifiutato di venire” x.com

#HellasVerona, #Zanetti: “Io non mollo. Confido in Sogliano. I tifosi hanno avuto anche troppa pazienza” - facebook.com facebook