Verissimo il racconto shock dell’eroe di Crans-Montana Paolo Campolo | È andata così

Questa mattina, Paolo Campolo ha raccontato a Verissimo cosa è successo quella notte a Crans-Montana. L’uomo, considerato un eroe per aver cercato di aiutare le persone durante il rogo al locale Le Constellation, ha descritto con parole semplici e dirette gli attimi di paura e confusione. La sua testimonianza rivela dettagli sconvolgenti e mette in luce come si sia trovato coinvolto in una delle tragedie più gravi degli ultimi tempi.

Paolo Campolo, riconosciuto come uno degli eroi della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, è intervenuto oggi a Verissimo per raccontare la sua esperienza durante il rogo scoppiato nel locale Le Constellation, in Svizzera, che ha provocato numerose vittime. L’uomo ha descritto con lucidità i momenti concitati della notte, spiegando come il suo coraggio e l’allerta della figlia abbiano permesso di salvare diversi giovani intrappolati tra le fiamme e il fumo denso. “Voglio parlare a nome di tutti quelli che oggi non possono farlo”, ha esordito Campolo, spiegando come la figlia della sua compagna, in lacrime, li avesse avvisati del boato e dell’incendio nel locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente della regione ha reso omaggio a Paolo Campolo, reggino considerato un eroe silenzioso a Crans-Montana.

Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno x.com