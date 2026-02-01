Vergogna allo ‘Zini’ un petardo scoppia vicino ad Audero | cosa rischiano l’Inter e i suoi tifosi

Durante la partita tra Cremonese e Inter, uno dei momenti più brutti è stato lanciato un petardo in campo dal settore nerazzurro. L’episodio è avvenuto subito dopo l’intervallo, vicino ad Audero, portando la partita a una brusca interruzione. La scena ha suscitato grande sdegno tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le forze dell’ordine stanno verificando chi abbia lanciato l’oggetto. Ora si valutano i rischi per l’Inter e i suoi sostenitori, che rischiano sanzioni e conseguenze sportive.

Bruttissimo episodio in apertura di secondo tempo di Cremonese-Inter, con il petardo lanciato in campo dal settore nerazzurro. Squalifica, multa e non solo: cosa può succedere Episodio deplorevole e vergognoso quello accaduto al 49? del match tra Cremonese e Inter allo stadio 'Zini'. Proprio a inizio ripresa, col risultato sul 2-0 per i nerazzurri, durante un'azione di gioco con la palla a metà campo, dal settore dei tifosi ospiti è stato lanciato in campo un petardo in direzione di Emil Audero, portiere grigiorosso. Un gesto sconsiderato e pericolosissimo, soprattutto perché lo stesso petardo è esploso a una manciata di centimetri dal calciatore, che ovviamente è crollato a terra, completamente stordito.

