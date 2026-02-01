Vergara | Per lo scudetto c’è anche il Napoli

Questa volta a sorprendere non sono i gol di Antonio Vergara, che ha sempre dimostrato di saperli segnare. La vera notizia è che ora il Napoli si mette in corsa per lo scudetto, anche lui tra i candidati principali, secondo le parole del giornalista. Dopo le vittorie contro Chelsea e Fiorentina, la sua squadra appare più forte e determinata che mai, e il discorso sul tricolore si fa più aperto.

Due gol in tre giorni, Chelsea e Fiorentina al tappeto: Antonio non è più una sorpresa A sorprendere non sono i gol, quelli Antonio Vergara li ha sempre saputi fare. A colpire, semmai, è la naturalezza con cui un ragazzo alla sesta partita consecutiva da titolare tra i grandi sa già dove si trova la porta, anche senza guardarla. La prontezza, il mirino nel piede, quel suono secco del pallone che entra – "pah" – avvertito fin dalle tribune. È il racconto di Gennaro Arpaia su Il Mattino, che fotografa l'ascesa improvvisa e fragorosa del talento napoletano.

Dopo la partita tra Napoli e Fiorentina, Antonio Vergara e Miguel Gutierrez hanno parlato ai microfoni di Dazn.

Vergara a Dazn: Che emozione due gol al Maradona! Scudetto? Non rinunciamoAntonio Vergara, autore del primo gol ed MVP di Napoli-Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita: Ho preso una botta in faccia e ha iniziato a girarmi la testa, ... tuttonapoli.net

