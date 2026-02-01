Vergara chi è il talento Made in Napoli che strega il Maradona

Da sport.quotidiano.net 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli torna a emozionarsi per un ragazzo del quartiere. Vergara, giovane calciatore cresciuto tra le strade della città, sta conquistando i tifosi con le sue giocate e la sua grinta. È il nuovo volto che fa sognare i supporter partenopei, dopo anni di attese e speranze. La piazza si stringe attorno a lui, che oggi rappresenta un simbolo di orgoglio locale.

Napoli, 1 febbraio 2026 – Era dai tempi di Lorenzo Insigne che Napoli non ritrovava un idolo in un membro della propria comunità. Antonio Vergara potrebbe essere per gli azzurri ciò che è stato il nuovo giocatore del Pescara nello scorso decennio, un simbolo. Lorenzo Insigne è nato a Frattamaggiore, Antonio Vergara a Frattaminore ed è cresciuto proprio nella città che ha dato i natali all'ex capitano degli azzurri. Vergara, classe 2003, ha fatto molto più gavetta rispetto all'ex numero 24. Dopo diverse esperienze nei settori giovanili dell'hinterland partenopeo, all'età di 8 anni approda nella cantera del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

vergara chi 232 il talento made in napoli che strega il maradona

© Sport.quotidiano.net - Vergara, chi è il talento Made in Napoli che strega il Maradona

Approfondimenti su Vergara Talento

Vergara illumina il Maradona: assist, personalità e una notte che può cambiare il suo futuro al Napoli

Vergara e l'esordio da titolare al Maradona: "Ho realizzato il sogno che tutti i ragazzi di Napoli hanno"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Talento

Argomenti discussi: Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Vergara, il bambino che si credeva troppo basso ha imparato a diventare gigante; Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions; Vergara, chi è il giovane azzurro che ha segnato al Chelsea: età, altezza, peso, carriera, caratteristiche e vita privata.

Vergara non è stato nascosto da Conte, è stato formato da Conte. Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sportCome aveva ben descritto Costacurta, Vergara non giocava così. Se ora è più forte, è normale che giochi. Ma non erano fessi i suoi allenatori ... ilnapolista.it

Napoli si gode Vergara ma non scusa il ritardo di Conte, buone notizie per Di Lorenzo, non si deve operareDi Lorenzo rischia il crociato: il Napoli corre ai ripari sul mercato. Nel mirino Juanlu Sanchez e Zappa, mentre è vicino l’arrivo di Alisson Santos. Intanto, Conte scopre la favola Vergara. sport.virgilio.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.