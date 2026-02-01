Napoli torna a emozionarsi per un ragazzo del quartiere. Vergara, giovane calciatore cresciuto tra le strade della città, sta conquistando i tifosi con le sue giocate e la sua grinta. È il nuovo volto che fa sognare i supporter partenopei, dopo anni di attese e speranze. La piazza si stringe attorno a lui, che oggi rappresenta un simbolo di orgoglio locale.

Napoli, 1 febbraio 2026 – Era dai tempi di Lorenzo Insigne che Napoli non ritrovava un idolo in un membro della propria comunità. Antonio Vergara potrebbe essere per gli azzurri ciò che è stato il nuovo giocatore del Pescara nello scorso decennio, un simbolo. Lorenzo Insigne è nato a Frattamaggiore, Antonio Vergara a Frattaminore ed è cresciuto proprio nella città che ha dato i natali all'ex capitano degli azzurri. Vergara, classe 2003, ha fatto molto più gavetta rispetto all'ex numero 24. Dopo diverse esperienze nei settori giovanili dell'hinterland partenopeo, all'età di 8 anni approda nella cantera del Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vergara, chi è il talento Made in Napoli che strega il Maradona

Approfondimenti su Vergara Talento

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Vergara Talento

Argomenti discussi: Conte e l’Italia hanno scoperto Vergara: il talento del Napoli in gol anche contro la Fiorentina; Vergara, il bambino che si credeva troppo basso ha imparato a diventare gigante; Napoli, chi è Antonio Vergara: da Frattamaggiore al gol contro il Chelsea in Champions; Vergara, chi è il giovane azzurro che ha segnato al Chelsea: età, altezza, peso, carriera, caratteristiche e vita privata.

Vergara non è stato nascosto da Conte, è stato formato da Conte. Le solite polemiche di chi non ha mai fatto sportCome aveva ben descritto Costacurta, Vergara non giocava così. Se ora è più forte, è normale che giochi. Ma non erano fessi i suoi allenatori ... ilnapolista.it

Napoli si gode Vergara ma non scusa il ritardo di Conte, buone notizie per Di Lorenzo, non si deve operareDi Lorenzo rischia il crociato: il Napoli corre ai ripari sul mercato. Nel mirino Juanlu Sanchez e Zappa, mentre è vicino l’arrivo di Alisson Santos. Intanto, Conte scopre la favola Vergara. sport.virgilio.it

La muscolatura di Vergara ci dice quanto merito c’è di Conte, della sua preparazione dura da molti messa sotto accusa Lo scrive Enrico Fedele sul Roma: “Conte ha costruito in Vergara un calciatore completo. Non solo talento, ma forza. Non solo intuizione, m - facebook.com facebook

Vergara, il giovane talento scovato dai fratelli Lodi x.com