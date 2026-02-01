Venezuela Trump | La Cina è benvenuta se vuole acquistare petrolio

Donald Trump ha aperto le porte alla Cina, dicendo che può comprare petrolio venezuelano se lo desidera. La mossa sorprende, considerando le tensioni tra Stati Uniti e Pechino, e potrebbe avere ripercussioni sui mercati energetici. Trump ha fatto questa dichiarazione senza tanti giri di parole, lasciando intendere che gli USA non chiudono le porte alle aziende straniere, anche se la politica americana resta complicata.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la Cina è “benvenuta” se vuole acquistare petrolio venezuelano. “La Cina è la benvenuta e potrebbe fare ottimi affari nel settore petrolifero”, ha dichiarato il leader della Casa Bianca rispondendo ai giornalisti sull’Air Force One diretto in Florida. “ Abbiamo già concluso un accordo con l’India, che sta entrando nel mercato e acquisterà petrolio venezuelano invece che iraniano”, ha concluso. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti intende gestire fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano, attualmente bloccati dalle sanzioni statunitensi, con un valore stimato tra 1,9 e 2 miliardi di dollari.

Donald Trump apre a una possibile intesa con Cuba, lasciando intendere che l’isola potrebbe cercare un accordo con gli Stati Uniti.

