Vannacci | I mandanti morali delle violenze a Torino sono in Parlamento

Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, punta il dito contro i politici e le istituzioni: secondo lui, i responsabili morali delle violenze di Torino sono in Parlamento. Vannacci difende le forze dell’ordine e attacca chi minimizza gli episodi di violenza, definendo quella narrazione come una menzogna ormai superata. La sua posizione mette in discussione la versione ufficiale e accende nuovamente il dibattito sulle responsabilità politiche dietro agli scontri.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Difesa delle forze dell’ordine e condanna della violenza. Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, esprime pieno sostegno alle forze dell’ordine e all’Italia, criticando la narrazione dei cosiddetti “pochi violenti infiltrati” nelle manifestazioni come una menzogna ormai superata. Secondo Vannacci, i manifestanti definiti pacifici non erano spettatori casuali, ma hanno protetto e favorito chi compiva atti di violenza, restando accanto a chi colpiva persone, danneggiava negozi, incendiava auto e seminava il caos in città. Accusa alla sinistra e ai centri sociali. L’europarlamentare denuncia una strategia deliberata, definendola una tecnica collaudata dalla sinistra, che a suo dire invoca il diritto di manifestare solo quando serve ai propri interessi e censura iniziative regolarmente autorizzate a Montecitorio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Vannacci torna a puntare il dito contro i politici e le forze dell'ordine.

Roberto Vannacci punta il dito contro i politici, sostenendo che sono i veri mandanti morali delle violenze al corteo di Askatasuna.

