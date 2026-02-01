Valanghe nel Friuli | due aree colpite squadre di soccorso impegnate nel recupero di persone sparse in zona montana

Due valanghe si sono staccate nel Friuli Venezia Giulia, tra Sella Nevea e Casera Razzo. Sul posto sono subito intervenute le squadre di soccorso, che stanno lavorando per recuperare le persone coinvolte. La zona rimane sotto stretta sorveglianza, mentre le autorità monitorano le condizioni meteo per evitare ulteriori rischi.

Nel pomeriggio di domenica 1° febbraio, due valanghe si sono staccate in rapida successione nel territorio del Friuli Venezia Giulia, colpendo zone montane tra Sella Nevea e Casera Razzo. Le precipitazioni nevose intense registrate nelle ore precedenti hanno creato condizioni di instabilità tale da provocare il crollo di massa di neve, che ha sepolto tratti di sentieri e aree frequentate da escursionisti. Al momento non sono ancora disponibili i nomi delle persone coinvolte, ma le autorità hanno confermato la presenza di dispersi in entrambi i punti colpiti. L’emergenza ha attivato immediatamente le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, che hanno coordinato le operazioni di ricerca e recupero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

