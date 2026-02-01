Quindici escursionisti rischiano grosso sul monte Misma in provincia di Brescia. Ieri mattina una valanga si è staccata a circa 1900 metri di quota, vicino ai sentieri che frequentano da sempre. Per fortuna, sono riusciti a salvarsi per un soffio, evitando una tragedia.

Un gruppo di quindici escursionisti ha sfiorato di pochi metri la tragedia ieri mattina sul monte Misma, in provincia di Brescia, quando una valanga si è staccata a circa 1900 metri di altitudine, poco distante dai sentieri frequentati. Il fenomeno si è verificato in un’area già segnata da allarmi meteo e instabilità del manto nevoso, in un contesto di brusco rialzo delle temperature che ha accelerato il rischio di crolli improvvisi. Il vento e il calore hanno indebolito strati di neve profondi, creando condizioni ideali per slavine spontanee, soprattutto in zone esposte e al di sopra del limite del bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Valanga in transito vicino a sentieri frequentati: escursionisti salvati per un soffio sul Misma

Questa mattina, sul monte Misma, un gruppo di escursionisti si è trovato vicino a una valanga che si è staccata ieri.

