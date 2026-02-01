Va a sciare con gli amici i sorrisi sui social e poi il malore | il giallo sulla morte di Claudia Luberti in vacanza

La giovane Claudia Luberti è morta improvvisamente durante una vacanza a Campo Felice, dove si era recata con gli amici per sciare. L’ultima foto pubblicata sui social la mostra felice e sorridente, ma poche ore dopo il suo malore ha posto fine alla sua vita. La procura ha aperto un’indagine per chiarire cosa sia successo.

L’ultima immagine pubblicata sui social intorno alle 16 di venerdì 30 gennaio la ritraeva felice tra la neve di Campo Felice, sorridente e spensierata. Due ore dopo quello scatto, scrive il Messaggero, Claudia Luberti è morta. La 36enne di Zagarolo, alle porte di Roma, si è accasciata improvvisamente davanti agli amici con cui stava trascorrendo la giornata nel comprensorio sciistico aquilano. Era il momento dell’aperitivo, gli impianti avevano appena chiuso e il gruppo si preparava al rientro quando la giovane donna è stata colta da un malore fatale. L’ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Claudia Luberti

Ultime notizie su Claudia Luberti

