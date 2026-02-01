Uscita in campo per Torino e Lecce | ecco le scelte iniziali dei tecnici per il match in programma

Questa sera il calcio torna protagonista allo stadio, con Torino e Lecce pronte ad affrontarsi in una partita importante. I tecnici hanno deciso le formazioni di partenza, e si aspetta una sfida intensa. Entrambe le squadre cercano punti per uscire da un momento complicato e dare una scossa al loro campionato.

Il Torino affronta il Lecce in un match che potrebbe segnare un punto di svolta nel campionato di Serie A, con entrambe le formazioni che hanno scelto linee di gioco chiare per affrontare le difficoltà del momento. Il fischio d'inizio è previsto per le 12:30 del 1° febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Torino, in una giornata che vede il Toro cercare punti per allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre il Lecce, reduce da una serie di risultati alterni, cerca conferme dopo un avvio di stagione in cui ha mostrato solidità difensiva ma fatica a concretizzare in attacco. Il tecnico del Torino ha optato per un 4-3-3 con un centrocampo articolato tra il giovane Mancini, il regista Ljajic e il trequartista Basha, con l'obiettivo di aumentare la pressione in area avversaria.

