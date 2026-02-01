Una forte bufera di neve ha bloccato circa 2.500 voli negli Stati Uniti. La tempesta, arrivata dopo una settimana, ha colpito diverse regioni del paese, creando disagi ai viaggiatori e alle operazioni aeroportuali. Numerosi voli sono stati cancellati o ritardati, mentre molte strade sono rimaste impraticabili a causa del ghiaccio e della neve. La situazione resta critica in molte zone, con le autorità che invitano alla prudenza e alla pianificazione dei viaggi.

Negli USA si è verificata la seconda ondata di gelo nel giro di 7 giorni. Si è abbattuta su vari territori americani. Gli stati più colpiti sono stati la Carolina del Nord e del Sud, la Georgia, il Tennessee e anche lo stato di Washington D.C. Le compagnie aeree hanno cancellato quasi 2500 voli: la maggior parte tra l’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas e lo scalo di Atlanta. Le autorità invitano la popolazione a stare in casa e non usare i mezzi. USA nella morsa del gelo. Gli Stati Uniti sono nella morsa del gelo. Una forte tempesta di neve si è abbattuta principalmente sulla Carolina del Nord e del Sud, parti della Georgia, del Tennessee orientale e del Kentucky, così come la Virginia meridionale dove è stata diramata l’allerta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - USA, la tempesta blocca circa 2500 voli

Approfondimenti su USA Tempesta

Una forte tempesta di neve e ghiaccio sta interessando gli Stati Uniti, causando la cancellazione di oltre 12.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su USA Tempesta

Argomenti discussi: Vietato dire Attenzione al ghiaccio: il governo blocca le espressioni che possono creare equivoci con l'agenzia Ice durante la tempesta su New York; La tempesta blocca gli USA, ma allo zoo di Washington la neve diventa uno spettacolo (Video); Il settore energetico statunitense vacilla dopo la tempesta invernale che blocca 2 milioni di barili al giorno di produzione di greggio; Tempesta di neve si abbatte sugli USA: temperature fino a -46, in 600mila senza elettricità e voli cancellati.

Tempesta artica negli Usa, 12 mila voli cancellati: le immagini più impressionanti del geloQuasi 12 mila voli cancellati: l’aeroporto di Washington oggi è rimasto chiuso; quello di New York ne ha annullati quasi 900. Più di 500 mila persone senza corrente elettrica, le temperature polari ha ... tg.la7.it

Tempesta artica sul Nord-America, sale il numero delle vittimeSale il bilancio dei morti per la tempesta artica che ha travolto gli Stati Uniti. Secondo i media le vittime sono almeno 29, di cui cinque a ... notizie.tiscali.it

La tempesta blocca gli USA, ma allo zoo di Washington la neve diventa uno spettacolo (Video) - facebook.com facebook

La tempesta blocca gli #USA, ma allo zoo di #Washington la neve diventa uno spettacolo (Video) x.com