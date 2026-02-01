USA la tempesta blocca circa 2500 voli
Una forte bufera di neve ha bloccato circa 2.500 voli negli Stati Uniti. La tempesta, arrivata dopo una settimana, ha colpito diverse regioni del paese, creando disagi ai viaggiatori e alle operazioni aeroportuali. Numerosi voli sono stati cancellati o ritardati, mentre molte strade sono rimaste impraticabili a causa del ghiaccio e della neve. La situazione resta critica in molte zone, con le autorità che invitano alla prudenza e alla pianificazione dei viaggi.
Negli USA si è verificata la seconda ondata di gelo nel giro di 7 giorni. Si è abbattuta su vari territori americani. Gli stati più colpiti sono stati la Carolina del Nord e del Sud, la Georgia, il Tennessee e anche lo stato di Washington D.C. Le compagnie aeree hanno cancellato quasi 2500 voli: la maggior parte tra l’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas e lo scalo di Atlanta. Le autorità invitano la popolazione a stare in casa e non usare i mezzi. USA nella morsa del gelo. Gli Stati Uniti sono nella morsa del gelo. Una forte tempesta di neve si è abbattuta principalmente sulla Carolina del Nord e del Sud, parti della Georgia, del Tennessee orientale e del Kentucky, così come la Virginia meridionale dove è stata diramata l’allerta. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
