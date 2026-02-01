Usa Dem non voteranno fine shutdown

I Democratici hanno deciso di non sostenere la proposta dei Repubblicani per riaprire il governo. Senza il loro appoggio, i Repubblicani non possono far passare il provvedimento e lo shutdown potrebbe continuare ancora qualche giorno. La situazione resta tesa e ancora nessuna via d’uscita concreta in vista.

7.23 I Repubblicani non potranno contare sull'aiuto dei democratici per approvare il provvedimento che consente la fine dello shutdown e mantiene il governo finanziato. Il leader dei democratici alla Camera Jeffries lo ha detto allo speaker Johnson, per il quale la partita appare ora più in salita. Il Senato ha approvato venerdì la misura che ora deve il via libera dalla Camera.Se l'ok non arriverà lunedì il rischio è quello di una paralisi del governo più lunga delle attese.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Usa Dem Gli Usa verso la fine dello shutdown. Otto Dem votano con Trump: «Traditori» Usa, Trump firma decreto di fine shutdown e dà l'ok a finanziamenti governativi: "Non si ripeta più, i dem? Non cederemo a ricatti" - VIDEO Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. 'Shameful:' GOP leaders frustrated with Dems on tenth day of shutdown Ultime notizie su Usa Dem Argomenti discussi: Minneapolis, rischio boomerang per Trump. Lo spettro di una guerra civile; Omicidio Minneapolis, senatori Dem non voteranno legge su spesa pubblica se inclusi finanziamenti a ICE e DHS: Usa rischia nuovo shutdown; Minneapolis, senatore Murphy svela obiettivi di Trump dietro all'ICE: Politica anti-immigrati è pretesto per controllare Stati chiave dem- VIDEO; Omicidio Minneapolis, procuratrice Bondi chiede a governatore Walz di consentire accesso federale a liste elettorali dello Stato dem - DOCUMENTO. Trump un anno dopo, rischio sconfitta al voto di Midterm: Dem avanti alla Camera. SONDAGGILeggi su Sky TG24 l'articolo Trump un anno dopo, rischio sconfitta al voto di Midterm: Dem avanti alla Camera. SONDAGGI ... tg24.sky.it Usa, Dem si spaccano sulla legge sicurezza/ Gruppo contro il partito: Voteremo sì ai finanziamenti all’ICEUsa, legge per aumentare i finanziamenti all' agenzia ICE, i Dem chiedono di votare no ma un gruppo si stacca dalla leadership: Siamo favorevoli ... ilsussidiario.net Anche lo storico Giuliano Canfora si aggiunge agli intellettuali che voteranno No al referendum. La riforma, per Canfora, è inutile perché non risolve i veri problemi della giustizia ossia i processi troppo lenti e la carenza di personale. E le vere motivazioni son - facebook.com facebook Gli Stati Uniti voteranno ancora nel 2026 e nel 2028 La domanda decisiva non è se le elezioni si terranno, ma se saranno ancora in grado di produrre un’alternanza e di imporre limiti credibili al potere esecutivo. 1/6 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.