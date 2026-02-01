Uomo preso a manganellate da più agenti durante gli scontri a Torino | Sono un fotografo Ma i poliziotti continuano a colpirlo

Durante i disordini di ieri sera a Torino, un uomo è stato colpito con manganellate da diversi agenti. Si presenta come un fotografo, ma i poliziotti non smettono di picchiarlo. Le immagini diffuse online mostrano un episodio di forte tensione, avvenuto dopo il corteo per l’ex centro sociale Askatasuna.

Circolano in rete le immagini di un altro violento scontro avvenuto a Torino, al termine del corteo per l’ex centro sociale Askatasuna. La clip, condivisa anche dalla pagina Rete No Bavaglio, riprende alcuni agenti, almeno tre, ma probabilmente di più, picchiare un uomo a terra. I poliziotti usano i manganelli e uno gli sferra anche dei calci, fino a quando un collega non arriva gridando basta e portando via l’uomo insieme ad altri due. L’uomo, con una macchina fotografica in mano e quello che sembrerebbe essere un caschetto in testa, probabilmente simile a quelli utilizzati dalla stampa, prova a identificarsi come un fotografo, ma la polizia continua a trascinarlo via, strattonandolo e dandogli anche delle botte e degli schiaffi in testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, la premier Meloni si è recata in ospedale per visitare i poliziotti feriti durante gli scontri di ieri a Torino.

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.

