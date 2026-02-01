Untitled – l’opera è la diffusione del pensiero - Simona Ruggeri e Felix Dario Ruggeri

Questa sera a Bologna si apre una mostra molto attesa:

In occasione di Artefiera 2026, inserita nella programmazione di Art City White Night promossa dal Comune di Bologna e da Bologna Fiere, sabato 7 febbraio alle ore 20 inauguriamo Untitled "L'opera è la diffusione del Pensiero" negli spazi dello studio erAArte, Micro Gallery Space One e Micro Gallery Space Two, in via Nazario Sauro 7a.Orari di apertura: tutti i giorni previo appuntamento telefonico."L'opera è la diffusione del Pensiero"Lo studio erAArte è uno spazio contenitore dove si evolvono progetti e contenuti differenti, PAL 432, ARTE quantika, GAME OVER, Landscape, RaccontiMiniati, Portami a casa 2.

In occasione di Artefiera 2026, all’interno della programmazione ufficiale di Art City White Night, lo studio erAArte presenta le opere di Simona Ruggeri e Felix Dario Ruggeri Un progetto espositivo diffuso tra Micro Gallery Space One, Micro Gallery Space Tw - facebook.com facebook