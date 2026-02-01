Nel cuore degli scontri di ieri a Torino, tra rumore, tensione e violenza, c’è un’immagine che va oltre la cronaca e parla direttamente al cuore. Gli agenti di polizia sono stati impegnati a gestire la folla, ma tra i momenti più intensi c’è stato chi ha messo da parte le armi e ha mostrato il vero volto dello Stato. Un gesto di solidarietà e coraggio, che ha toccato anche chi osservava da lontano.

di Paolo Fedele * Nel cuore degli scontri di ieri a Torino, tra rumore, tensione e violenza, c’è un’immagine che va oltre la cronaca e parla direttamente al cuore. Un poliziotto viene colpito e circondato, esposto nel momento più fragile. Attorno solo caos e aggressività. Sembra un attimo interminabile. Poi accade qualcosa che cambia il senso della scena: un collega lo vede e parte di corsa. Non esita, non arretra. Si espone al pericolo, solleva lo scudo e lo apre sopra di lui come fosse un riparo, quasi un abbraccio. Si mette tra la furia e l’uomo a terra. È un gesto istintivo, umano, profondo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Uno scudo, due vite: la vera forza degli uomini dello Stato

