Union a casa del Bottegone Dragons c’è S Vincenzo

Giornata cruciale per il basket pratese di serie C, con Union Basket e Dragons impegnate oggi in due sfide delicate che potrebbero pesare molto nella corsa al vertice. Le due formazioni cittadine si presentano alla vigilia della terza giornata di ritorno guidando la classifica, con l’Union capolista e i Dragons immediatamente alle spalle a soli due punti di distanza. Prima trasferta della seconda parte della stagione per l’Union Basket Prato di coach Paoletti, attesa sul campo di Bottegone (inizio alle ore 18). I pistoiesi hanno fin qui avuto un cammino altalenante, ma sono riusciti a togliersi soddisfazioni importanti facendo cadere squadre di alto livello come Agliana, Dragons, San Vincenzo e Montevarchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

