Una 16enne ricattata con video hard è riuscita a far arrestare uno stalker seriale | Almeno una decina le vittime

Una ragazza di 16 anni di Bologna ha deciso di denunciare lo stalker che la ricattava con video hard. Il giovane di 24 anni di Imola è stato arrestato, ma si pensa che possa aver coinvolto altre vittime. La polizia ha fatto scattare le manette dopo aver raccolto le prove e ascoltato la giovane vittima. La ragazza aveva temuto per mesi, finché non ha deciso di parlare con le forze dell’ordine. Ora si cerca di capire quanti altri giovani siano finiti nel mirino del 24enne.

Un 24enne di nazionalità italiana, residente a Imola, è stato arrestato con l'accusa di aver adescato e ricattato una 16enne bolognese conosciuta sui social. L'uomo, già accusato di violenza sessuale su minorenni per un'altra vicenda, aveva avvicinato la ragazza promettendole aiuto per recuperare un vecchio account di TikTok. In questo modo la giovane sarebbe stata convinta a recarsi nell'abitazione del 24enne dove sarebbero avvenuti rapporti sessuali che sarebbero stati filmati all'insaputa della minorenne.

