Un violino orfano torna a vivere Erika da emarginata a musicista | È il più bel dono della mia vita

Erika, una volta emarginata, ora suona il violino e si sente rinata. Dopo anni di difficoltà, la musica le ha dato una nuova speranza. Ora ha uno strumento prezioso e un sorriso che non aveva più.

"La musica allontana tutti i pensieri negativi. Quando suono mi sento altrove, in un luogo mio. Ora ho un violino fantastico, è il più bel dono che io abbia mai ricevuto". Erika ha 15 anni ed è tra i ragazzi che una settimana fa hanno suonato nella sala del Municipio 5 al concerto organizzato in occasione della Giornata della Memoria. Quel violino tenuto stretto dimostra che nessun incontro nasce per caso e che anche le cose trovano il modo di arrivare a noi. Soprattutto se c’è chi le custodisce, aspettando con pazienza di affidarle alle mani giuste. Chissà chi, prima di Erika, ha suonato quel violino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Erika Musicoterapia

Durante il World Sports Summit, Roberto Baggio ha condiviso le sue riflessioni sulla Nazionale italiana, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani e ridurre la presenza di stranieri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Erika Musicoterapia

Un violino orfano torna a vivere. Erika, da emarginata a musicista: È il più bel dono della mia vitaLa 15enne, nata in Romania e cresciuta nei centri di ospitalità, ha imparato a suonare in un campo nomadi. Lo strumento è arrivato a lei grazie a una catena di solidarietà. Una settimana fa l’esibizio ... ilgiorno.it

Il violino di Auschwitz - un concerto per non dimenticare In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno per ricordare tutte le vittime della Shoah, il Comune di Cislago organizza Il violino di Auschwitz, un concerto per non dimenticare. L'event - facebook.com facebook