Un territorio attrattivo per i tentacoli criminali

La criminalità si insidia nel cuore della città. Le forze dell’ordine hanno messo sotto stretta sorveglianza i quartieri intorno alla stazione, dove la famiglia Talbi, di origine tunisina, gestisce lo spaccio di droga e si fa largo con i furti. Le attività illecite continuano a crescere, creando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Furti. Droga, con la centralità della famiglia Talbi, di origine tunisina, che controlla lo spaccio cittadino del centro storico e nella zona della stazione centrale. Ma anche una terra, questa, che resta un laboratorio per le organizzazioni malavitose di origine esogena. "La presenza meno incisiva, o l’arretramento, delle consorterie mafiose tradizionali nei mercati illeciti di questa provincia, ha dato luogo a dinamiche di sostituzione criminale con gruppi stranieri". E’ quanto emerge dal quadro della Procura di Pisa per la tradizionale relazione dell’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Un territorio attrattivo per i tentacoli criminali" Approfondimenti su Stazione Centrale Tangenziale, ciclabili e quei mega progetti per rendere attrattivo l'hinterland: il futuro del territorio Le recenti opere di ampliamento delle tangenziali, la creazione di piste ciclabili e i progetti di valorizzazione dell'hinterland di Udine rappresentano un passo importante per lo sviluppo territoriale. Prato: quattro arresti per faida fra gruppi criminali stranieri. Aggressioni per dominare il territorio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Stazione Centrale Argomenti discussi: Un territorio attrattivo per i tentacoli criminali; La guida deve conoscere il territorio: la Valle d’Aosta boccia il concorso nazionale; Veneto Orientale, Confartigianato: Con un buon governo del territorio possiamo diventare noi attrattivi; FVG e Giappone: un legame sempre più forte tra cultura, tecnologia e industria. Un territorio attrattivo per i tentacoli criminaliLa relazione della Procura per l’anno giudiziario: ecco i settori più a rischio. Intanto è allarme per il numero dei furti e per il fenomeno dello spaccio. lanazione.it In Monferrato un’alleanza per riscrivere il futuro del territorioRigenerazione territoriale, contrasto allo spopolamento e più forza al progetto di rigenerazione Villaggio diffuso di Cocconato, con questi obiettivi Fondazione Sviluppo e crescita Crt, ente impact ... vita.it Sogliano al Rubicone, demografia 2025: popolazione stabile e territorio attrattivo Nel primo commento il link all'articolo completo - facebook.com facebook

