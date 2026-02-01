Un sogno che diventa libro | L’incredibile e veridica historia di Mariame

Per il Natale 2024, L’Arca di Leonardo lancia una campagna di raccolta fondi per trasformare il sogno di Mariame in un libro. Mariame voleva condividere la sua storia e ora, grazie all’aiuto di tutti, il suo desiderio può diventare realtà. La campagna punta a raccogliere i fondi necessari per pubblicare il suo racconto, dando voce a chi spesso rimane in silenzio.

Per il Natale 2024, L’Arca di Leonardo ha scelto di dare vita a una campagna di raccolta fondi speciale, costruita attorno ad un sogno chiaro e potente: quello di Mariame, che desiderava raccontare la propria storia attraverso un libro. Un sogno fatto di parole, coraggio e consapevolezza. Quel sogno, sabato 24 gennaio 2026, è diventato realtà. Presso la libreria Incrocio Quarenghi è stato presentato il libro intitolato L’incredibile e veridica historia di Mariame. Nata in Senegal e ipovedente dalla nascita, Mariame ha dovuto affrontare una doppia sfida: convivere con la disabilità visiva e costruire il proprio percorso di integrazione in un paese straniero.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Mariame Storia

Sofia Cocchetti, giovane scrittrice di 11 anni di Casentino, ha appena pubblicato il suo primo libro,

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mariame Storia

Argomenti discussi: DU?KO presentano il singolo Incanto e Nuvole: il video; Un sogno che diventa realtà: Ornella Vanoni e il dono speciale ricevuto dalla sua Milano; (AGR) Poliziotti per un giorno....un sogno che diventa realtà per Daniele e Francesco due ragazzi con gravi disabilità; Un anno di Materia, il sogno diventa realtà.

Un sogno che diventa libro: L’incredibile e veridica historia di MariameIl libro è il risultato di un percorso condiviso, nato all’interno de L’Arca di Leonardo e reso possibile grazie all’impegno dei volontari e al desiderio di Mariame di mettersi in gioco ... bergamonews.it

Un anno di Materia, il sogno diventa realtàCirca 300 persone hanno festeggiato il primo compleanno dello spazio libero di VareseNews a Sant’Alessandro di Castronno. Una serata tra musica, cibo e racconti che restituisce il senso di una comunit ... varesenews.it