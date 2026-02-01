L’Inter si muove sul mercato per rinforzare la rosa. Dopo aver reso noto l’interesse per Diaby, la società nerazzurra prova a convincere il francese, che resta un sogno difficile da realizzare a causa dell’ostacolo Al-Ittihad. Intanto, l’attenzione si sposta anche su Frattesi, ma il suo trasferimento al Nottingham Forest dipende da una decisione: l’Inter valuta anche Curtis Jones come alternativa, mentre il centrocampista italiano aspetta chiarimenti sulla sua partenza.

Quelle pochissime volte in cui gli sfugge qualche termine astruso, Chivu torna a spazzare in tribuna, come gli capitava ogni tanto in campo: «Scusate, sono romeno.», dice Cristian, mentre ride sotto ai baffi. In realtà, dopo 22 anni di Bel Paese, il tecnico interista conosce l’italiano fin nelle più sottili sfumature e, all’occorrenza, sa usare ogni tono, anche il più formale. Il più deciso. Ad esempio, in questo contorto fine mercato di gennaio, è stato piuttosto netto nell’avanzare una precisa richiesta ai dirigenti: un’aggiunta alla causa nerazzurra servirebbe eccome, un nuovo innesto in extremis sarebbe altamente gradito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Un regalo per Chivu: l'Inter prova l'assalto alla freccia Diaby. E Frattesi parte solo se...

