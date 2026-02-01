La Cozzani di Arcola festeggia ottant’anni di attività e annuncia il nuovo progetto formativo. L’azienda, nota a livello internazionale per le valvole dei compressori, ha deciso di investire sui giovani del territorio spezzino. Con l’Academy, punta a formare figure specializzate, creando anche nuove possibilità di lavoro per i giovani della zona.

Ottant’anni di storia industriale e uno sguardo rivolto al futuro. La Cozzani di Arcola, azienda di riferimento a livello internazionale nel settore delle valvole per compressori, ha celebrato l’anniversario lanciando Cozzani Academy, un progetto formativo che coniuga alta specializzazione tecnica e concrete prospettive occupazionali per i giovani del territorio spezzino. Fondata nel 1946 dall’ingegner Mario Cozzani e oggi guidata dalla famiglia fondatrice, l’azienda rappresenta un’eccellenza del made in Italy, con oltre due terzi della produzione esportata all’estero. La produzione è destinata ai principali costruttori mondiali di compressori e applicata in tutti i settori dove è richiesta la compressione dei gas. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un pensiero al futuro. L’azienda Cozzani lancia l’Academy

