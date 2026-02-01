Nell’Auditorium “Armando Ghezzi” di Monza si è svolta la seconda tappa del Corecom Tour Lombardia. L’ente che si occupa di tutelare gli utenti dei servizi di telecomunicazione ha portato avanti un evento dedicato alla sicurezza in Rete. La giornata ha visto la presentazione di un patentino per sensibilizzare i cittadini sui rischi online, con l’obiettivo di educare e proteggere gli utenti, soprattutto i più giovani.

Si è svolta nell’Auditorium “Armando Ghezzi“ sede della Provincia di Monza e Brianza la seconda tappa del Corecom Tour Lombardia, l’ente che tutela gli utenti nei servizi di telecomunicazione, controllo e vigilanza sul sistema radiotelevisivo locale, educazione ai media, contrasto alla disinformazione e promozione del pluralismo dell’informazione. L’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni per incontrare i territori, presentare le proprie attività e confrontarsi con istituzioni, operatori, associazioni, scuole e cittadini. "Anche questa seconda tappa del Corecom tour in Lombardia a Monza e Brianza punta ad ascoltare le esigenze delle comunità – ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani – Abbiamo lavorato con gli studenti sul patentino day: oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un patentino contro i pericoli dentro la Rete

