La crisi economica prevista con la fine del Pnrr sembra mettere in discussione le previsioni più pessimistiche. Gli ultimi numeri dell’Istat e le analisi aggiornate indicano che il Paese sta resistendo, e questa volta non si tratta solo di speranze. La ripresa appare possibile, anche se ci sono ancora molte incognite.

Roma, 1 febbraio 2026 – C hi profetizzava il disastro economico, sotto forma di recessione, con la fine del Pnnr, almeno a giudicare dagli ultimi dati dell’Istat e dalle previsioni aggiornate, dovrà, con tutta probabilità, ricredersi. La crescita tendenziale del Pil non solo è superiore a quella stimata dal governo e dai principali istituti internazionali, ma è anche uguale o più alta di quella di Francia e Germania. Il tasso di disoccupazione a dicembre è sceso al 5,6%, livello record. Non solo. Lo spread, che misura il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi, è intorno ai 61 punti base, la metà di un anno fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un Paese sano può dare forza a chi sta indietro





