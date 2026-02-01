Un mese dopo la strage, a Crans-Montana l’atmosfera resta pesante. La località svizzera non pensa solo al rogo del Constellation sulle piste da sci, ma anche a quello che è successo davvero. I residenti e i visitatori continuano a parlare dell’incidente, e tra ricordi e timori, la tristezza si respira ancora nell’aria.

Il reportage da Crans-Montana: la località in Svizzera affronta la tragedia del Constellation, ma l’atmosfera è spettrale. Jacques e Jessica Moretti interrogati l’11 e 12 febbraio. A un mese dalla strage del Constellation, dopo giorni di fitte nevicate, splende il sole a Crans Montana. È il fine settimana della Coppa del mondo di sci femminile, l’ultima prima di Milano-Cortina e chi vive e frequenta quei luoghi tenta di andare avanti, di ricominciare, di trovare leggerezza. Una missione difficile. Anche le italiane della squadra di sci, appena arrivate, sono andate a rendere omaggio alle vittime del rogo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un mese dalla strage: a Crans-Montana non si pensa al rogo soltanto sulle piste

La procura di Crans-Montana ha confermato che l'incendio si è originato dalle candele poste sulle bottiglie.

Le indagini sull’incendio del lounge bar Le Constellation a Crans-Montana continuano a fornire nuovi dettagli, in particolare sul passato dei gestori.

Vigili del fuoco dopo Crans-Montana: “Non si accendono candele scintillanti in locale chiuso

Strage Crans-Montana, morto un altro ragazzo: sale a 41 il bilancio delle vittimeA un mese dalla tragedia di capodanno deceduto in ospedale un 18enne svizzero. L’esperto: Tante famiglie lottano ancora con il dolore. Certe morti sono più difficili di altre da accettare ... quotidiano.net

Crans Montana, dopo un mese di agonia è morto un altro ragazzo di 18 anni: salgono a 41 le vittime della strageLa Procura Svizzera ha annunciato il 41esimo decesso legato alla strage di Capodanno di Crans Montana. Un ragazzo svizzero di 18 anni è deceduto dopo settimane in ospedale a Zurigo. Il giovane 18enne ... fanpage.it

Le autorità svizzere hanno fatto sapere che un ragazzo di 18 anni è morto sabato in seguito alle gravi ferite riportate nell'incendio nel bar di Crans-Montana la notte di Capodanno x.com