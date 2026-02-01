’Un mare di Lana Knitting’ rilancia | novità per la primavera

A Cesenatico, ‘Un mare di Lana Knitting’ torna a riempire le strade con nuove iniziative per la primavera. Dopo una pausa, il negozio riprende le sue attività e annuncia una serie di eventi e novità che coinvolgeranno gli appassionati di maglieria. I clienti possono aspettarsi corsi, incontri e tante sorprese, mentre la voglia di tessere e condividere cresce tra gli amanti del settore.

Un Mare di Lana Knitting Cesenatico riprende le attività, con tante iniziative ed una novità per la primavera. Il sodalizio propone una serie di incontri nella nuova sede in via della Repubblica 113, punto di riferimento per socie storiche e nuove appassionate di lavoro a maglia e uncinetto. Con l’avvio delle attività è partito anche il tesseramento 2026, che sta già registrando nuove iscrizioni, segno di un interesse vivo e in crescita attorno all’associazione. C’è un fermento positivo che accompagna l’entusiasmo per un nuovo progetto di installazione artistica previsto con l’arrivo della bella stagione, attualmente in fase di ideazione e progettazione, che coinvolgerà la creatività collettiva delle partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

