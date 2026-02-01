Un lampo di Grande vale la vittoria | Avellino supera Verona

L’Unicusano Avellino Basket batte la Tezenis Verona 72-71 in un finale tiratissimo. La partita si decide negli ultimi secondi, con i biancoverdi che riescono a conquistare una vittoria importante. I giocatori di casa mostrano carattere e determinazione, portando a casa un successo che vale molto in ottica classifica.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket conquista una vittoria di enorme peso battendo la Tezenis Verona 72-71 nel big match della 25ª giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una gara intensa, equilibrata e combattuta fino all’ultimo possesso, decisa da una prodezza di Alessandro Grande, simbolo di una squadra capace di stringere i denti nei momenti chiave. La partita vive di continui cambi di inerzia. Nel primo tempo sono gli attacchi a prevalere sulle difese, con Verona efficace nel gioco in post basso e Avellino pronta a rispondere con Chandler e Grande. Gli ospiti chiudono avanti il primo quarto e restano in controllo anche nel secondo periodo, nonostante i tentativi di strappo dei biancoverdi, andando al riposo sul 44-44. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

