Un giovane di 25 anni scompare nell’Arno dopo una caduta mentre tentava di allontanarsi da una situazione di pericolo

Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh e richiedente asilo, è scomparso nell’Arno tra la notte del 31 gennaio e il 1º febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto nel fiume mentre cercava di allontanarsi da una situazione che, a quanto sembra, non rappresentava un vero pericolo. Le ricerche continuano senza sosta, ma finora non ci sono tracce di lui. La polizia indaga sulle circostanze della caduta e sulle ragioni che hanno portato il giovane a tentare la fuga.

Un giovane di 25 anni, originario del Bangladesh e richiedente asilo, è scomparso nell'Arno durante la notte tra il 31 gennaio e il 1º febbraio 2026, dopo essere caduto nel fiume mentre tentava di allontanarsi da una situazione che, secondo quanto ricostruito, non presentava un reale pericolo. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, in un tratto del fiume vicino all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove il giovane si trovava insieme a due connazionali, anch'essi ventenni e in attesa di collocazione in un centro di accoglienza a Sovigliana. Le ricerche sono iniziate subito dopo la segnalazione da parte dei compagni, che hanno perso di vista il 25enne durante una passeggiata serale lungo la sponda del fiume. Proseguono le ricerche di un giovane disperso nel fiume Arno, iniziate ieri all'altezza dell'ospedale San Giuseppe. In campo Vigili del Fuoco, l'elicottero Drago 125, squadre di terra, sommozzatori e Protezione Civile, oltre ai carabinieri.

