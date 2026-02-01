Un ballo sotto le stelle ‘Bridgerton’ incanta Venezia e inaugura il Carnevale

Questa sera Venezia ha preso vita con un evento speciale. Piazza San Marco si è riempita di maschere, velluti e musica, trasformandosi in un salotto all’aperto per la presentazione della quarta stagione di

(Adnkronos) – C'era una volta Venezia, e per una sera è tornata a danzare come in un sogno Regency: tra maschere, velluti e coreografie sospese nel cielo, Piazza San Marco si è trasformata in un salotto aristocratico a cielo aperto per celebrare il debutto della prima parte della quarta stagione di "Bridgerton". Un evento spettacolare.

