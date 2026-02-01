In Umbria il fondo per contrastare il consumo di suolo si è ridotto di 40 milioni di euro in due anni. L’assessore regionale all’Ambiente, Thomas De Luca, denuncia che questa riduzione mette in difficoltà le azioni di adattamento agli eventi estremi, mettendo a rischio la tutela del territorio.

Un taglio da 40 milioni di euro in due anni del fondo per il contrasto al consumo di suolo. E’ quanto denuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Thoms De Luca che parla di "ostacolo alle azioni di adattamento ad eventi estremi. Si tratta di una scelta sbagliata, la cui notizia arriva a pochi giorni dalla frana di Niscemi. Mentre i territori lavorano per depavimentare e deimpermeabilizzare per prevenire gli effetti disastrosi delle alluvioni lampo, anche attraverso la forestazione urbana, il taglio delle risorse nazionali frena queste misure imprescindibili per l’adattamento del territorio". In una nota, infatti, la Regione ricorda che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito un taglio di 20 milioni di euro delle risorse complessive per le annualità 2026 e 2027 inerente la dotazione finanziaria del fondo per il contrasto al consumo di suolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbria “terra“ fragile: "Consumo del suolo: tagliati quaranta milioni"

Il consumo di suolo non si ferma ’Bruciati’ 4mila metri quadri al giorno. In un anno recuperati solo 2 ettariAnche nel 2024 le costruzioni di edifici e infrastrutture sono continuate nonostante il calo demografico. Bastia Umbra resta il comune più ’antropizzato’. Ma quest’anno il record è andato a Gubbio e ... lanazione.it

