ULTIM’ORA – Napoli comunicato sulle condizioni di Di Lorenzo | i dettagli sull’infortunio

Questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Dopo ore di incertezza, i medici hanno confermato che non si tratta di una rottura del crociato. La buona notizia arriva dopo le paure alimentate anche da alcune parole di Antonio Conte nel post partita di ieri sera. Ora il capitano azzurro dovrà sottoporsi a ulteriori controlli, ma per il momento sembra scongiurata una grave infortunio.

Arrivato il comunicato sulle condizioni di Giovanni Di Lorenzo. Dopo ore di apprensione per le condizioni del capitano azzurro, si temeva la rottura del crociato viste le parole di Antonio Conte nel post partita di ieri sera, arrivano buone notizie: scongiurata l’ipotesi della rottura del legamento crociato. Napoli, le condizioni di Di Lorenzo: i dettagli. Questa mattina il capitano azzurro ha svolto tutti gli esami del caso, si temeva il peggio viste le reazioni dei compagni e dello stesso Di Lorenzo, ma il comunicato del Napoli fa tirare un sospiro di sollievo ai tifosi azzurri e ad Antonio Conte, preoccupatissimo nel post gara di ieri sera. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

