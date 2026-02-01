Ultimissime Inter LIVE | Si avvicina Diaby riaperta la trattativa con l’Al-Ittihad

L’Inter torna a parlare di Diaby. La trattativa con l’Al-Ittihad è stata riaperta e il club nerazzurro sta cercando di definire i dettagli. I tifosi nerazzurri restano in attesa di novità, mentre le voci si intensificano. La situazione è in movimento e potrebbe presto sbloccarsi.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 1 FEBBRAIO. Mercato Inter, accelerata nella notte: Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri! Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri: la trattativa si è sbloccata nella notte. Eco tutti i dettagli Ultimissime Inter Live di SABATO 31 GENNAIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Si avvicina Diaby, riaperta la trattativa con l’Al-Ittihad Approfondimenti su Diaby Al Ittihad L'Inter ha l'ok di Diaby, trattativa in corso con l'Al Ittihad L'Inter sta lavorando per portare Diaby in Italia. Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a Moussa Diaby: trattativa in avvio con l’Al-Ittihad L’Inter ha iniziato a muoversi concretamente sul mercato. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Diaby Al Ittihad Argomenti discussi: Inter - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato; Calciomercato, ultime news del 22 gennaio; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; L'Inter vince a Dortmund, ma non basta: nerazzurri ai playoff con Benfica o Bodo. Borussia Dortmund-Inter 0-2, risultato finale della partita di Champions League: gol di Dimarco e Diouf, gli highlightsLa diretta live di Borussia Dortmund-Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Borussia Dortmund-Inter 0-0 live: Guirassy si divora l'1-0 davanti a Sommer. Bisseck a un passo dal vantaggioSegui in diretta Borussia Dortmund-Inter, match dell'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League ... msn.com Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Inter x.com Commentiamo le news e facciamo il punto sul calciomercato dell'Inter. Gli aggiornamenti su Perisic, Jones, Frattesi, Dumfries, Diaby. Le ultimissime su Cremonese-Inter. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.