Ultimissime Inter LIVE | Si avvicina Diaby riaperta la trattativa con l’Al-Ittihad

L’Inter torna a parlare di Diaby. La trattativa con l’Al-Ittihad è stata riaperta e il club nerazzurro sta cercando di definire i dettagli. I tifosi nerazzurri restano in attesa di novità, mentre le voci si intensificano. La situazione è in movimento e potrebbe presto sbloccarsi.

Ultimissime Inter Live di DOMENICA 1 FEBBRAIO. Mercato Inter, accelerata nella notte: Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri! Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, Diaby si avvicina sempre di più ai nerazzurri: la trattativa si è sbloccata nella notte. Eco tutti i dettagli Ultimissime Inter Live di SABATO 31 GENNAIO.

L'Inter sta lavorando per portare Diaby in Italia.

