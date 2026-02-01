Ultima ora scherzosa | Habemus Statuam! – Il Colonnato del Bernini va in pensione

Una scena insolita si è verificata questa mattina in Piazza San Pietro. Il Colonnato del Bernini, simbolo di Roma e del Vaticano, ha attirato l’attenzione di turisti e passanti con una sorpresa inaspettata: un cartello che annuncia “Habemus Statuam!” e la presunta “pensione” del colonnato. Si tratta di uno scherzo, niente di ufficiale, ma il colpo d’occhio ha creato scompiglio tra i visitatori, che si sono fermati a scattare foto e a commentare. La voce di

Dopo "l'angelo Giorgia Meloni" ecco una ultima ora, molto scherzosa. Ecco come l'abbiamo concepita. Non è vera! Choc in Piazza San Pietro. In una conferenza stampa indetta a sorpresa dal balcone centrale, è stato presentato il trailer di "Trump's Roman Holiday", il film che sta già facendo tremare le fondamenta della storia dell'arte. Secondo le prime indiscrezioni della trama, il protagonista avrebbe convinto un perplesso (e molto cinematografico) Papa Leone che il marmo del Bernini fosse ormai "out" e decisamente poco "luxury". I punti salienti della "Riforma Barocca":. Addio Colonne: Le 284 colonne doriche verranno sostituite da due uniche, titaniche statue d'oro massiccio raffiguranti l'ex Presidente e Melania, visibili persino dallo spazio.

