Goggia e le altre azzurre sono tornate in pista a Crans Montana, dopo il forfait di venerdì e il recupero in Val di Fassa il 6 marzo. Ieri, sotto il sole, hanno concluso l’ultima discesa prima dei Giochi di Cortina d’Ampezzo. La squadra italiana si prepara a lasciare il resto del mondo dietro, con l’obiettivo di chiudere al meglio questa stagione.

Ultima gara prima dei Giochi. Prossima fermata: Cortina d’Ampezzo. Ieri le azzurre, dopo i rischi e il disastro della gara annullata venerdì (recupero in val di Fassa il 6 marzo), hanno ritrovato il sole a Crans Montana. Ad un mese esatto dalla tragedia di Capodanno, le parole più ovvie, ma anche sentite le dice Sofia Goggia, ieri di nuovo a podio: «Per nessuno è stato facile pensare di gareggiare qui». Intanto vince la Svizzera, con i 21 anni e il sorriso da “quasi” matricola di Malorie Blanc, già sul podio a Sankt Anton. Vale come primo passo con cui un intero Paese proverà a voltare pagina. Intanto solo le italiane hanno gareggiato con il nero del lutto al braccio, portando, però, molto azzurro al traguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ultima discesa: Goggia e l’Italia ci sono

