Ultima discesa | Goggia e l’Italia ci sono

Da ilgiornale.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Goggia e le altre azzurre sono tornate in pista a Crans Montana, dopo il forfait di venerdì e il recupero in Val di Fassa il 6 marzo. Ieri, sotto il sole, hanno concluso l’ultima discesa prima dei Giochi di Cortina d’Ampezzo. La squadra italiana si prepara a lasciare il resto del mondo dietro, con l’obiettivo di chiudere al meglio questa stagione.

Ultima gara prima dei Giochi. Prossima fermata: Cortina d’Ampezzo. Ieri le azzurre, dopo i rischi e il disastro della gara annullata venerdì (recupero in val di Fassa il 6 marzo), hanno ritrovato il sole a Crans Montana. Ad un mese esatto dalla tragedia di Capodanno, le parole più ovvie, ma anche sentite le dice Sofia Goggia, ieri di nuovo a podio: «Per nessuno è stato facile pensare di gareggiare qui». Intanto vince la Svizzera, con i 21 anni e il sorriso da “quasi” matricola di Malorie Blanc, già sul podio a Sankt Anton. Vale come primo passo con cui un intero Paese proverà a voltare pagina. Intanto solo le italiane hanno gareggiato con il nero del lutto al braccio, portando, però, molto azzurro al traguardo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ultima discesa goggia e l8217italia ci sono

© Ilgiornale.it - Ultima discesa: Goggia e l’Italia ci sono

Approfondimenti su Goggia Italia

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Goggia e Vonn

Benvenuti alla diretta della seconda prova di discesa libera femminile a Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: ultima rifinitura per Sofia Goggia

Benvenuti alla diretta della seconda prova della discesa libera femminile a St.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Goggia Italia

Argomenti discussi: RECAP! Gara cancellata per condizioni di sicurezza non sufficienti: caduta Vonn; Sofia Goggia seconda a Crans Montana in super G · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi; Sci, cancellata la discesa di Crans-Montana: tre cadute, fuori Vonn, Brignone e Goggia non partono; Cancellata la seconda prova femminile a Crans Montana. La discesa di venerdì sarà accorciata.

ultima discesa goggia eRECAP! La discesa libera di Crans Montana è stata cancellata dopo sei pettorali, tre cadute tra cui Vonn: scarsa visibilità e pista pericolosaSCI ALPINO, COPPA DEL MONDO - Sulla pista di Mont Lachaux a Crans Montana (Svizzera) va in sce na l'ultima discesa libera prima dei Giochi Olimpici di Milano Co ... eurosport.it

Sofia Goggia è tornata: «Sono pronta»Sofia Goggia è seconda nel superG di Crans Montana, ultima tappa prima dei Giochi, e soprattutto ritrova il sorriso. «Adesso sono pronta per la nostra Olimpiade». Non ha ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.