Questa mattina un escursionista è morto dopo essere stato travolto da una valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris. Il corpo è stato trovato intorno alle 18. I soccorritori hanno recuperato la vittima senza vita, dopo ore di ricerche nella zona difficile da raggiungere.

È stato trovato senza vita, intorno alle 18, il corpo dello scialpinista travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris, provincia di Udine. L’uomo è stato rinvenuto sotto circa un metro di neve. La macchina dei soccorsi si è attivata con sei operatori specializzati Negh (Neve e Ghiaccio) provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Tolmezzo, altri tre dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e sette da Belluno. Oltre al personale specializzato nel soccorso, è stato attivato l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia che, con più rotazioni, ha trasportato in quota gli operatori del Comando di Udine e le unità cinofile del Soccorso Alpino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Udine, valanga sul Monte Tiarfin: morto escursionista

Approfondimenti su Udine Valanga

Questa domenica di febbraio si è trasformata in un giorno tragico sulle montagne dell’Alto Friuli.

Nel pomeriggio, un escursionista ha perso la vita in Valle Aurina, travolto da una valanga sul Riesernock.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Escursionista morto sepolto dalla valanga sul Monte Tiarfin

Ultime notizie su Udine Valanga

Argomenti discussi: Valanga a Piancavallo. Crollata una massa di neve di 50-70 metri vicino agli impianti: nessun ferito; Valanga a Sella Nevea, incolumi i due sciatori travolti; Valanga travolge sciatori che riescono a mettersi in salvo; Sciatori 20enni escono di pista sulla Sella Nevea e precipitano in un canalone di 5 metri senza riuscire a risalire. Task force per salvarli.

Valanga sul Monte Tiarfin, morto un escursionista: il corpo ritrovato sotto mezzo metro di neve. Sulla Sella Nevea, salvata una persona sepolta dalla slavinaUDINE - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilgazzettino.it

Friuli, cadute due valanghe: ci sarebbero persone sepolte. Attivati gli elicotteriSAURIS (UDINE) - Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulle montagne dell’Alto Friuli, dove due distinte valanghe avrebbero sepolto sotto la ... ilmessaggero.it

Martedì 27 gennaio 2026, ore 14,29, panorama dal Rifugio Dino Giovanni Chiggiato: Gruppo Marmarole di cui: Cimon del Froppa (mt. 2.932), Monte Froppa (mt. 2.840), Punta Anita (mt. 2.765), Cime di Valtana (mt. 2.722), Monticello (mt. 2.803), Cime di Vallon - facebook.com facebook