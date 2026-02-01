Ucraina Zelensky | Ci prepariamo a incontri la prossima settimana

Zelensky annuncia che l’Ucraina si sta già preparando per una serie di incontri diplomatici programmati per la prossima settimana. La notizia arriva mentre si intensificano i negoziati con la Russia, con l’obiettivo di trovare una via d’uscita al conflitto. La situazione rimane tesa, ma le autorità ucraine sembrano pronte a fare passi avanti sulla strada della pace.

(Adnkronos) – Kiev si sta preparando per incontri diplomatici "la prossima settimana" nell'ambito dei negoziati con Mosca per la fine della guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, sembrando escludere l'annunciato incontro ad Abu Dhabi tra le delegazioni ucraina e russa. "Siamo in costante contatto con la parte americana e attendiamo che ci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Zelensky Ucraina

Aggiornamenti sulla guerra tra Russia e Ucraina, con focus sui recenti sviluppi e i negoziati previsti.

Gli aggiornamenti di oggi, lunedì 29 dicembre, riguardano la guerra tra Russia e Ucraina e le recenti dichiarazioni di Zelensky sulla disponibilità alla pace.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, Zelensky: «Incontro Trump a Washington in settimana»

Ultime notizie su Zelensky Ucraina

Argomenti discussi: New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Ucraine, incontri Usa-Russia produttivi: Kiev pronta a colloqui per fermare la guerra; Gufi o allodole, chi rischia di più? I risultati di uno studio.

