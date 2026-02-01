L’Ucraina affronta un gennaio difficile con più di 12mila attacchi russi. Bombe, droni e missili sono stati lanciati contro diverse zone del paese, causando danni e tensione. Il presidente Zelensky conferma la portata dell’offensiva, che segna un nuovo record di violenza. La situazione resta tesa e le autorità temono nuove escalation nei prossimi giorni.

L’Ucraina ha registrato in gennaio un’ondata senza precedenti di attacchi russi, con oltre 12mila bombe, droni e missili lanciati contro il territorio nazionale, secondo quanto riferito dal presidente Volodymyr Zelensky. L’offensiva, intensificatasi nei giorni scorsi, ha colpito città, infrastrutture energetiche e zone residenziali in diverse regioni del paese, tra cui Kyiv, Kharkiv, Dnipro e Odesa. Le immagini diffuse dai media ucraini mostrano edifici in fiamme, linee elettriche abbattute e famiglie costrette a cercare rifugio in metropolitane e cantine. L’obiettivo strategico sembra essere il tentativo di indebolire la capacità del governo di mantenere la resilienza operativa e il morale della popolazione, soprattutto in un periodo in cui l’Ucraina cerca di consolidare il proprio fronte difensivo e rafforzare le alleanze internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina colpita da massiccia offensiva russa: 12mila attacchi registrati a gennaio

Ucraina, massicci attacchi russi su Kiev

