uccisa a martellate la figlia di vira risarcita con trecentomila euro

La figlia di Vira riceve quasi trecentomila euro come risarcimento dal tribunale di Rimini. Dopo anni di attesa, la sentenza riconosce il danno subito per la morte della madre, uccisa a martellate nel sonno dal marito. La vicenda, che risale a oltre cinque anni fa, si è conclusa con questa decisione che mette fine a un lungo percorso legale.

Sua madre fu uccisa a martellate nel sonno dal marito. Ora, a distanza di oltre cinque anni da quel delitto, il tribunale civile di Rimini ha stabilito un risarcimento di 289mila euro in favore della figlia della vittima. È quanto emerge da una sentenza emessa lunedì scorso, con cui si chiude il procedimento civile seguito alla condanna penale definitiva per l’omicidio. La decisione arriva dopo un lungo percorso giudiziario già concluso sul piano penale. L’uomo responsabile dell’uccisione, Giovanni Laguardia, ex idraulico in pensione, oggi 74enne, è stato condannato a 23 anni di reclusione per l’omicidio della moglie Vira Mudra, 61 anni, di origini ucraine, commesso nell’ottobre del 2020 in via Pola a Marina centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

