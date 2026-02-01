Tyrique George resta in Premier | è a un passo dall’Everton

Tyrique George rimane in Premier League. Dopo aver lasciato il Chelsea, il giocatore si avvicina all’Everton, chiudendo le porte alla Serie A. La trattativa tra il club e il difensore sembra ormai in dirittura d’arrivo, con l’accordo vicino e le ufficialità che potrebbero arrivare a breve.

Salta l'approdo in Serie A. Tyrique George è pronto a lasciare il Chelsea, ma senza varcare i confini della Premier League. Dopo una lunga estate in orbita Roma e un tentativo recente del Napoli, il classe 2006 è a un passo dall' Everton. L'operazione è impostata: prestito con diritto di riscatto, con ingaggio interamente coperto dal Chelsea. Un incastro che tiene George in Premier e, indirettamente, lo lega ancora all'area giallorossa: l'Everton è infatti di proprietà di Dan Friedkin.

Il Napoli sta cercando un esterno offensivo e nelle ultime ore si è fatto avanti il nome di Tyrique George, giovane del Chelsea nato nel 2006.

