Tuttosport – per quanto lo perde Conte E il Napoli va su…

Il Napoli può sorridere dopo la vittoria contro la Juventus, nonostante le polemiche sulla gestione di Conte. La squadra di Spalletti ha mostrato carattere e ha conquistato tre punti importanti, allontanandosi dai concorrenti in classifica. I tifosi restano fiduciosi, anche se si fanno sentire le critiche all’allenatore.

2026-02-01 14:34:00

CASTEL VOLTURNO (Caserta) – Il Napoli tira un sospiro di sollievo. Dopo il grande spavento di ieri, con l'uscita dal campo mani al volto in barella, gli esami strumentali svolti a Castel Volturno da Giovanni Di Lorenzo hanno escluso la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. In attesa di nuovi consulti specialistici, il forte trauma rimediato nel match vinto contro la Fiorentina dovrebbero tenerlo lontano dai campi da gioco tra le 4 e le 6 settimane.

La nota del Napoli. " Giovanni Di Lorenzo, infortunatosi nel corso del match di ieri, ha svolto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro.

