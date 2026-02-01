Tuttosport | Napoli due colpi

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e il Napoli fa già parlare di sé con due acquisti in vista. Mentre le trattative si complicano per alcune squadre, i partenopei si muovono con decisione e cercano di rinforzare la rosa. La Lazio, invece, ha perso l’occasione di chiudere il trasferimento di Romagnoli all’Al-Sadd, perché ha dato il via libera troppo tardi. Risultato: il colpo last minute è sfumato e ora bisogna rivedere i piani.

"> Calciomercato, incastri e colpi last minute: Lazio beffata dal tempo, Atalanta tratta con l’Atletico Il via libera della Lazio è arrivato troppo tardi e così il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd è clamorosamente saltato. Come riporta Nicolò Schira su Tuttosport, l’accordo da 10 milioni di euro complessivi era stato definito e i contratti già firmati, ma la chiusura del mercato in Qatar alle 22 non ha consentito lo scambio dei documenti nei tempi tecnici. Secondo quanto scrive ancora Schira su Tuttosport, ora resta da capire con quale spirito Romagnoli resterà a Roma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

