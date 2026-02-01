Tutti in fila per la Giorgia alata È identica bravo chi l' ha fatta

I visitatori si sono stretti in fila davanti alla Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma. Per tutto il pomeriggio di ieri, il luogo si è riempito di gente, incuriosita da un’installazione che raffigura Giorgia Meloni. Molti si sono fermati a guardare, alcuni hanno commentato che l’immagine è “identica” e hanno elogiato chi l’ha realizzata. La chiesa, di solito tranquilla, si è trasformata in una grande folla di persone che volevano vedere da vicino questa sorpresa artistica. Un pomeriggio

L'antichissima Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, non ha mai registrato tante visite come quelle viste nel pomeriggio di ieri. Non che negli altri giorni dell'anno sia una chiesa poco visitata, tutt'altro; ma la notizia della miracolosa apparizione del volto della premier Giorgia Meloni - dipinto su un angelo che fa parte di un affresco che decora una piccola cappella della Basilica - ha cambiato tutto in poche ore. Lunghe file di curiosi sin dal primo pomeriggio di ieri si sono affastellate nella navata della chiesa: tutti volevano vedere, tutti volevaare, tutti volevano esserci. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tutti in fila per la «Giorgia alata». «È identica, bravo chi l'ha fatta» Approfondimenti su San Lorenzo in Lucina “La lista dei tromb***”. Elezioni, chi ce l’ha fatta e chi resta senza poltrona: tante sorprese Chi è Ginevra Milia, la nuova fidanzata di Basciano (identica a Sophie Codegoni) Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. GIORGIA DIVENTA UNDICI DI STRANGER THINGS E AFFRONTA VECNA NEL SOTTOSOPRA! Ultime notizie su San Lorenzo in Lucina Argomenti discussi: Tutti in fila per un posto di lavoro in hotel; Tutti insieme disinteressatamente: la storia delle session di ‘Help(2)’; Per il Clima – Fuori dal Fossile – Tutti in fila al ristorante Snam: pesanti critiche a Comune e opposizioni; C’è la fila per vedere Xi Jinping. Olimpiadi Milano-Cortina, tutti in fila per un lavoroDi code composte da esseri umani qui se ne incrociano tante – vedi i cercatori di gadget al Fuorisalone o i poveri in attesa del Pane Quotidiano. Ma una fila così interclassista e intergenerazionale a ... repubblica.it Si cercano comparse: tutti in fila per il filmAl via il casting per la pellicola di Piccioni e con Scamarcio che verrà girata in città dal prossimo 15 marzo: ieri folla ordinata in piazza Tutti in fila per una parte da comparsa. Grandi e piccini. ilrestodelcarlino.it Su Amazon trovi modelli di brand iconici come Adidas, Nike, Fila, Puma, Lotto, Kappa e Champion: tutti pensati per offrire morbidezza, praticità e un design intramontabile. - facebook.com facebook Tutti in fila per Viktor Orbán. Ci sono Giorgia Meloni e Matteo Salvini, Alice Weidel e Benjamin Netanyahu, Javier Milei, Santiago Abascal e Marine Le Pen. Insomma, il gotha della destra mondiale. Manca solo Voldemort. La nuova vignetta di Mauro Biani per L x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.