Turni di lavoro da 8 ore senza mangiare | i dipendenti delle Rsa scendono in piazza

I dipendenti delle Rsa sono scesi in piazza per protestare contro i turni di lavoro di otto ore senza pause per mangiare. La protesta è partita dopo che molti hanno denunciato condizioni insostenibili e stanchezza accumulata. “La misura è colma”, hanno detto, e sono pronti a continuare finché non avranno risposte chiare e miglioramenti concreti. La loro rivolta mette sotto pressione le strutture e le autorità, che ora devono affrontare la questione.

Il vicesegretario di Fenalt del Trentino Roberto Moser ha annunciato lo “stato di agitazione del personale delle case di riposo”. C’è la data della prossima manifestazione “La misura è colma: siamo pronti a scendere in piazza per tutelare i nostri lavoratori e il valore del servizio che rendono alla nostra comunità”. Con queste parole Roberto Moser, vicesegretario di Fenalt del Trentino, ha annunciato lo stato di agitazione del personale delle case di riposo, che mercoledì 4 febbraio scenderà in piazza per manifestare il proprio malessere. L’appuntamento è alle 10.30 nel piazzale di Upipa, in via Scipio Sighele.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Le sigle sindacali Fp Cgil e Usb annunciano che la vertenza sulla Rsa Villa degli Etruschi di Suvereto non si ferma.

