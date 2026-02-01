La polizia ha arrestato oggi gli zii di Alessandra, la bambina di 4 anni trovata morta a Tufino. Dopo più di un anno di indagini, gli investigatori hanno ricostruito la tragica vicenda e ora accusano gli zii di aver provocato la morte della piccola. La comunità è sconvolta e si aspetta che la giustizia faccia il suo corso.

Dopo oltre un anno di indagini si è arrivati a una svolta agghiacciante nella morte della piccola Alessandra, la bambina di appena 4 anni che perse la vita a Tufino, nel Nolano. Quella che per mesi era stata raccontata come una tragica fatalità domestica si sarebbe rivelata tutt’altro: i due zii affidatari della minore sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato. Alessandra era stata affidata a loro per essere sottratta a un contesto familiare problematico, ma proprio in quella casa avrebbe trovato violenze e abbandono. La notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 gli zii avevano parlato di una caduta accidentale dalle scale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Tufino, bimba di 4 anni morta: arrestati gli zii, un agghiacciante assassinio

Questa mattina a Tufino gli zii di una bambina di 4 anni sono stati arrestati con l’accusa di omicidio aggravato.

La procura di Napoli ha arrestato gli zii affidatari della bambina di 4 anni trovata morta a Tufino, nel Napoletano.

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli zii

Bimba di 4 anni morta in casa a Tufino, un anno dopo arrestati per omicidio gli ziiLa piccola - deceduta a soli 4 anni nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 - era denutrita e maltrattata. Sul corpo anche lividi, ustioni e piaghe ... adnkronos.com

Malmenata e denutrita: bimba di 4 anni morta a Tufino, arrestati gli zii affidatari per omicidio aggravatoDopo oltre un anno di indagini, arrestati gli zii affidatari della bimba di 4 anni morta a dicembre 2024 a Tufino, nel Napoletano ... fanpage.it

Omicidio aggravato, questa l'accusa che ha portato all'arresto degli zii di Alessandra, una bimba di 4 anni morta nel 2024 a Tufino (NA). La piccola era stata affidata temporaneamente ai due, dopo la sospensione dalla patria potestà per i genitori naturali Fot x.com