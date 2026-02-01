A Verona la situazione si fa sempre più tesa. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il direttore sportivo Sogliano si è presentato ai microfoni al posto del tecnico Zanetti, che è ormai dato in bilico. Il club non nasconde le difficoltà e fa sapere che le valutazioni sono in corso, lasciando intendere che il futuro di Zanetti potrebbe essere a rischio. La squadra attraversa un momento complicato, e il club non ha ancora deciso cosa fare.

2026-02-01 00:33:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: CAGLIARI – Situazione complessa in casa Verona con il ds Sogliano che si presenta ai microfoni al posto del tecnico Paolo Zanetti, a forte rischio sulla panchina scaligera dopo il ko contro il Cagliari: “Questo è un periodo molto complicato e difficile da spiegare. Non è finita bene oggi, nel primo tempo due tiri e due gol, giocare in dieci per una squadra così fragile mentalmente è difficile e l’abbiamo dimostrato. Non sono contento, nessuno di noi è contento e neanche i tifosi. Non abbiamo reagito alle difficoltà e ci siamo completamente sciolti, dobbiamo fare qualcos’altro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Non siamo contenti, valutazioni in corso. C’è poco da dire”

Approfondimenti su Verona Zanetti

Antonio Conte elogia il carattere e la determinazione del suo Napoli, sottolineando come la squadra dimostri sempre di essere competitiva quando è unita.

Il mercato del Milan è al centro di valutazioni riguardo a Pervis Estupiñán, con decisioni ancora da prendere sul suo futuro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Verona Zanetti

Argomenti discussi: Zanetti non parla, c’è Sogliano: Non siamo contenti, valutazioni in corso. C’è poco da dire; Chivu in conferenza: Calcio bastardo, vittoria che ci mancava. Potrei togliermi dei sassolini, non lo...; Bisseck a ITV: Febbraio intenso? È normale giocare tanto. Ma siamo pronti e non ci sono scuse; Zanetti: Champions, l'Inter vuole sempre ambire a grandi traguardi. Il Bodo/Glimt non è più una...

#Sogliano: “Normale che non siamo contenti. Bisogna reagire. Zanetti E’ giusto fare valutazioni” x.com

Zanetti non parla, c’è Sogliano: “Non siamo contenti, valutazioni in corso. C’è poco da dire” - facebook.com facebook